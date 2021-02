«Elever le secteur de la construction»

entretien

Comment êtes-vous arrivé chez Di Filippo ?

J’ai suivi un baccalauréat en construction à Mons et, directement après mes études, j’ai été embauché comme conducteur de chantier chez Hullbridge où j’avais effectué un stage. J’y suis resté deux ans, jusqu’à ce que je rencontre Antoni Di Filippo, le fondateur de la société du même nom. A l’époque je cherchais un nouveau défi et j’ai tout de suite adhéré au dynamisme et aux projets d’Antoni, à sa façon de travailler et à l’aspect humain de sa jeune entreprise.