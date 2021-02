Coach et agent immobilier: concurrence ou complémentarité?

Comme pour le sport, l’alimentation, la scolarité, etc., il existe désormais des coachs… en immobilier. Le concept est né au Canada il y a environ 20 ans et est arrivé en Belgique dans le courant des années 2010, mais il a véritablement pris de l’ampleur récemment.

Son principe : accompagner les propriétaires particuliers dans la vente de leur bien. « Notre travail se développe principalement autour de trois axes, à savoir la visibilité, le coaching et l’aspect légal », explique Amaury Françoise, associé gérant de Coach-Invest.com. « Nous aidons par exemple les propriétaires à rendre leurs biens « achetables », notamment grâce à la réalisation de bonnes photos, de visites virtuelles ou encore le recours au home-staging. Nous sommes également là pour les conseiller sur la façon de mener les visites eux-mêmes, de gérer les offres et les négociations, etc. Bref, nous faisons essentiellement du marketing immobilier. »