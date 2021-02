Matexi clôture 2020 en beauté

Avec 1.605 maisons, appartements et terrains à bâtir vendus, Matexi annonce une année 2020 « record ». Certes, l’année a été « particulière » avec le covid et l’arrêt, partiel ou total, des chantiers au printemps mais cela n’a pas empêché le promoteur familial de Waregem de poursuivre sur sa lancée et de livrer par ailleurs 1.205 maisons et appartements. « Dans le même temps, un grand nombre de projets de reconversions intra-urbaines ont été lancés ou réalisés tant en Belgique qu’en Pologne », explique-t-il dans un communiqué.