L’ambulance, venue sur le terrain pour évacuer un joueur blessé, ne parvenait plus à avancer

Scène pour le moins cocasse et inhabituelle lors de la rencontre de Coupe de Portugal entre Braga et Porto disputée ce mercredi soir. Plusieurs joueurs se sont unis… pour pousser hors du terrain une ambulance venue quelques instants plus tôt sur la pelouse pour évacuer David Carmo, joueur de Braga.