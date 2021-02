Coronavirus: la confiance des Belges diminue, Coppieters juge un critère du gouvernement «obsolète»

L’intention de la population belge à se faire vacciner reste élevée, selon le dernier baromètre de l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB.

L’intention de la population belge à se faire vacciner reste élevée, selon le dernier baromètre de l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB qui s’est concentré sur la confiance des citoyens et leur consommation des médias. Les chercheurs indiquent que 70 % de la population du pays se dit prête à se faire administrer le vaccin anti-Covid-19. Du côté francophone, 68 % de la population y est favorable et 74 % l’est chez les néerlandophones. Ce chiffre s’érode légèrement, selon l’étude, puisqu’il était à 77 % en janvier dernier.