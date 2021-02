Hakim El Karoui et Benjamin Hodayé au «Soir»: «Sans recruteur, il n’y a pas de djihadistes»

C’est une enquête inédite. Le spécialiste de l’islam Hakim El Karoui et l’historien Benjamin Hodayé ont épluché le parcours de plus de 1.400 djihadistes européens (en France, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique). C’est par le biais d’influenceurs qu’on pourrait les faire douter, expliquent-ils.