Taxes US et pandémie font reculer les exportations de vins et spiritueux français en 2020

Les exportations françaises de vins et spiritueux ont reculé de près de 14% en 2020, souffrant de la crise sanitaire et des taxes appliquées sur les vins français aux Etats-Unis, leur premier marché à l'étranger, a annoncé jeudi la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).