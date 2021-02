Voilà pourquoi la révolte de GameStop n’a rien d’une lutte des classes de la finance

L’effondrement des commissions sur l’achat et la vente d’actions, la facilité des communications numériques et la colère contre le « système » ont alimenté une spéculation dont les origines n’ont rien à voir avec les comptes des entreprises.

Le « Minou Rugissant » contre la « Recherche au Citron ». Heureusement, le combat entre les petits investisseurs américains et les hedge funds de Wall Street a également des aspects plus pittoresques. Elle est également absurde, risquée et surréaliste, mais cela importe peu. Pendant des semaines, le bras de fer qui a opposé la communauté de Reddit et les gestionnaires de fonds a captivé l’imagination des marchés et fait grimper en flèche des actions en difficulté telles que la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop , l’exploitant de salles de cinéma AMC et le dinosaure de la technologie BlackBerry .