Affaire Nethys: «Stéphane Moreau est combatif et ne baisse pas les bras» selon son avocat

L’ancien bourgmestre d’Ans et ancien administrateur de Nethys y a réclamé sa remise en liberté. L’arrêt est attendu cet après-midi.

Stéphane Moreau est combatif et ne baisse pas les bras, a affirmé jeudi en fin de matinée son avocat, Me Adrien Masset, à la sortie de la chambre des mises en accusation de Liège. L’ancien bourgmestre d’Ans et ancien administrateur de Nethys y a réclamé sa remise en liberté. L’arrêt est attendu cet après-midi.

Stéphane Moreau a comparu devant la chambre des mises en accusation de Liège après avoir été placé sous mandat d’arrêt 20 jours plus tôt. Il avait été libéré il y a deux semaines par la chambre du conseil mais le parquet avait décidé d’interjeter appel, prolongeant par cette démarche la détention de l’ancien bourgmestre d’Ans et ancien administrateur de Nethys.