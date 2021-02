La face sombre du pays du soleil levant

Dur retour à la réalité pour Nathan, tenancier de cinéma sur la côte nord de la Bretagne, quand il s’aperçoit que son ex-femme, Yoko, a pris ses cliques et ses claques, et l’enfant qu’ils ont eu ensemble au cours de leur brève et intense relation, pour rentrer au Japon.

Sans sommation, sans un mot, sans lui avoir laissé la moindre possibilité de réagir. Ne lui reste plus guère qu’à entamer des recherches et d’aller négocier auprès de celle qu’il a aimée pour la garde de leur enfant. Mais, alors que sa quête commence à peine, le ramdam médiatique lui rapporte la disparition d’une jeune touriste française au Japon, et les difficultés rencontrées par sa famille pour lancer des recherches dignes de ce nom – lisez « comme elles auraient été menées en France ».