A noter dans votre agenda

Des lectures et rencontres au programme.

Jean d’Amérique, Isabelle Wéry, Maud Joiret, Maud Vanhauwaert et Simon Johannin lisent leurs poèmes, entourés/es de la musique surprenante de Dance Divine. C’est le dimanche 14 à 14 h sur les ondes de BX1 (bx1plus.be) et en podcast sur les réseaux sociaux du Théâtre 140 et des Midis de la poésie dès le lundi 15.

Nadia Nakhlé, auteur du roman graphique Les Oiseaux ne se retournent pas (Delcourt) est « une heure avec… » le samedi 13 à 16 h 30 à l’Institut du monde arabe. A suivre sur imarabe.org/fr/litterature-et-poesie/une-heure-avec-nadia-nakhle-en-direct-sur-facebook.