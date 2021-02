Stéphane Moreau libéré sous conditions: la chute du baron rouge

Comment l’ex-homme fort du PS et du monde économique liégeois en est-il arrivé à être envoyé en détention préventive jusqu’à sa libération sous conditions.

Stéphane Moreau était l’un des Liégeois les plus puissants. A la fois bourgmestre, homme d’affaires, membre éminent de la fédération liégeoise du PS, il était devenu incontournable en Cité ardente. Mais le vent a tourné. Contraint de lâcher le mayorat d’Ans, banni du PS, mis à la porte de son « bébé » Nethys, il a d’abord été incarcéré à Lantin puis à Marche-en-Famenne avant d’être libéré sous conditions. Bien que présumé innocent, il est inculpé d’abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique ainsi que de faux, d’usage de faux et d’escroquerie. Le dossier instruit par la justice liégeoise depuis décembre 2019 est constitué de huit cartons.

Son avocat le dit combatif et souligne l’extrême faiblesse des indices de culpabilité à charge de son client et conteste toute irrégularité dans le processus d’attribution des indemnités de rétention. « Il ne s’agit aucunement d’une association de malfaiteurs qui voulait toucher le jackpot ! « a-t-il souligné.