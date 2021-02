La catabase d’Amélie Nothomb

Elle nous épatera toujours, Amélie Nothomb, n’oubliez pas de prononcer le « e » comme dans tombe. Ce dernier mot est adéquat : c’est aux Enfers que l’écrivaine belge nous emmène dans sa dernière production, et sa toute première dans ce domaine : un audiolivre produit par Audible, la société d’Amazon. Amélie accueille les auditeurs chez elle, dans sa bibliothèque, entourée de livres et du bruit du métro parisien, qui passe sous son immeuble et qui fournit une ambiance sourde à sa Divine Comédie. « Les mythes, je ne cesse de les réécrire dans mes romans ou d’y faire référence », dit-elle. Alors, allons-y pour une véritable catabase, comme on appelle la descente volontaire d’un humain, homme ou femme, vivant dans le monde des Enfers, qui est une initiation au savoir et une transformation personnelle.