Les entreprises ont davantage trié leurs déchets en plastique mais il reste du boulot

Les entreprises belges ont trié en 2019 8.500 tonnes d'emballages industriels en plus et produit 20.500 tonnes de déchets résiduels en moins en un an, selon une analyse réalisée par le centre de connaissances sur les déchets industriels Valipac.