PepsiCo mise sur un retour aux habitudes pré-pandémie en 2021 avec la vaccination

Le groupe s'attend à voir son chiffre d'affaires à périmètre constant -- hors effets de change et cession ou acquisition -- augmenter d'environ 5% cette année.

"Nous supposons que les campagnes de vaccination vont s'accélérer et que les déplacements des populations vont reprendre progressivement, poussant les consommateurs à revenir à certaines habitudes de pré-pandémie d'ici le second semestre", a souligné le PDG de l'entreprise, Ramon Laguarta, dans un communiqué.

"Nous supposons également que certains changements de comportement liés à la pandémie se maintiendront, tels que l'adoption et l'utilisation toujours plus fréquentes d'internet, le recours plus régulier au télétravail et une demande continue des ménages pour des grandes marques connues", a-t-il ajouté.

Le groupe avait vu ses ventes de sodas, proposés notamment dans les stations-essence ou les distributeurs au bureau, se replier au début de la pandémie. Elles avaient commencé à se reprendre au troisième trimestre et ont continué sur cette lancée au quatrième (+9% en Amérique du Nord).