Au Parlement, le MR dit non à «une loi pandémie générale»

Les bleus, partenaires de la Vivaldi, ne veulent pas d’une loi pandémie qui se projetterait dans l’avenir, et figerait dans un texte les possibles restrictions aux libertés. Ce qui pourrait redimensionner l’exercice. Alexander De Croo annonce un texte pour « fin février, début mars ».

En séance au Parlement fédéral, ce jeudi après-midi, où il était question de la future loi pandémie, c’est du MR que sont venues les flèches. Les mises en garde, en tout cas. Les libéraux-réformateurs sont hostiles à l’adoption de quelque loi pandémie (comme on l’appelle) « qui établirait les restrictions à nos libertés de manière pérenne », a relancé la députée Nathalie Gilson. La même dit non à « toute loi générale qui pourrait être activée à l’avenir » lors de telle ou telle autre crise comparable à celle que nous connaissons, ou jugée comparable. « Figer les restrictions aux libertés, les systèmes de réquisition, de couvre-feu, etc., ce n’est pas acceptable. »

La libérale a même souligné que… certaines dictatures ont vu le jour parfois dans l’histoire en s’appuyant sur des textes parlementaires…