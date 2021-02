Le skrei, ce cabillaud sur lequel s’est bâtie la Norvège

Le skrei séduit de plus en plus de cuisiniers amateurs par son goût ainsi que par son prix abordable. - Roger Milutin

On l’appelle parfois le poisson de l’amour, en référence au long voyage de 1.000 km qu’il effectue dans le seul but de frayer pour se reproduire : le skrei. Très apprécié des fins gastronomes, ce cabillaud arctique rythme chaque hiver le quotidien de nombreux Norvégiens. Chaque année dès le mois de janvier, le ballet incessant des petites embarcations débute à l’aube. Entre 3.000 à 5.000 pêcheurs prennent le large des côtes septentrionales à la recherche du skrei, pilier du secteur de la pêche norvégienne. « La saison s'étend approximativement jusqu’au mois d’avril et se fait principalement avec des petits bateaux. À leur bord, des équipages de 1 à 3 personnes pêchent à la longue-ligne. Un soin particulier est apporté à la préservation de la qualité du poisson dès la capture. C’est pourquoi le skrei est rapidement coupé et saigné dans une eau de mer froide et abondante de manière à ce que sa chair soit préservée et réfrigérée dès le départ.