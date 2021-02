Stéphane Moreau libéré sous conditions: «Cela relevait de l’humiliation publique», assure son avocat

Libéré jeudi par la chambre des mises en accusation de Liège, Stéphane Moreau a réaffirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’il réfute toute infraction. Il affirme que la justice a été instrumentalisée dans le cadre de règlements de comptes politiques qui ont pris corps lors de la formation du dernier gouvernement wallon.

Dans sa réaction officielle transmise par son avocat, Me Adrien Masset, Stéphane Moreau dit avoir appris avec soulagement et bonheur la décision de la chambre des mises en accusation. Il souligne que deux juridictions successives viennent de se prononcer en sa faveur et que la prolongation de son incarcération n’est que le fait d’un appel unilatéral du parquet général de Liège, dont il souligne aussi l’acharnement.