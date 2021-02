Athlétisme: feu vert pour le «national» indoor à Louvain-la-Neuve

Fumée blanche pour les athlètes belges ! Après avoir dû amender à trois reprises son projet d’organisation avec des mesures sanitaires extrêmement strictes, la Ligue francophone d’athlétisme (LBFA) a obtenu l’autorisation du ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) d’organiser (à huis clos) les championnats de Belgique toutes catégories et d’épreuves multiples en salle le week-end des 20 et 21 février, sous réserve d’accord de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de la province de Brabant wallon. Les compétitions se dérouleront sur deux jours pour permettre d’alléger chacune des deux journées et de réduire au maximum le nombre de participants.

« Cela a nécessité un gros travail de préparation en amont et nous avons dû revoir à plusieurs reprises notre feuille de route, mais nous sommes ravis de pouvoir offrir ce « national » à nos athlètes », indique Thomas Lefèbvre, le président de la LBFA.