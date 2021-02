Plagiat aux examens: Pascal Delwit répond aux étudiants

Des étudiants injustement incriminés à l’ULB ? Nous faisions état, dans nos éditions de ces mercredi 10 et jeudi 11 février, du malaise vécu par des étudiants suite à des constats de plagiat ou de recopiage à l’issue d’examens en distanciel implémentés par le professeur de Science politique Pascal Delwit. Ce dernier souhaite compléter les réponses qu’il nous avait livrées.

Pour mémoire, il est question ici de trois cours : Introduction à la science politique (BA1), Vie politique en Belgique (BA3) et Institutions et processus décisionnels en Belgique (M1). « Pour ces trois cours, un certain nombre d’étudiant.e.s ont reçu une sanction académique pour plagiat ou pour recopiage pour leur épreuve d’examen. Ce nombre est restreint : 19 en BA1 (sur 394 étudiants ayant présenté l’examen), 40 en BA 3 (sur 219) et 9 en Master (sur 88) ».