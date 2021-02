L’activiste saoudienne Loujain al-Hathloul est sortie de prison: sa famille témoigne

Après avoir passé 1.001 jours en prison et subi une condamnation pour d’improbables charges d’espionnage et de conspiration, Loujain al-Hathloul a pu regagner le foyer familial. Ses sœurs, bruxelloises, ont pu lui parler.

Sur les photos, ses traits sont certes tirés et ses cheveux trahissent l’assaut précoce de la couleur grise, mais son sourire éclatant rassure : Loujain al-Hathloul est libre ! Du moins cette indomptable militante pour les droits des femmes en Arabie saoudite est-elle sortie de prison et est rentrée chez ses parents, à Riyad. De Bruxelles, ses deux sœurs, Alia et Lina, qui n’ont cessé de se battre durant les mille jours qu’elle a passés dans les geôles saoudiennes, ont témoigné ce jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle. Elles ne sont pourtant pas près de la rejoindre : Loujain, condamnée à 5 ans et 8 mois de prison, n’a été libérée que sous conditions (dont son silence) et elle ne pourra voyager avant cinq ans.