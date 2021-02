L’économie belge sortira de la crise à la mi-2022, selon Belfius

L’économie belge progressera de 3,6 % en 2021 et de 3,5 % en 2022, selon les projections – plus pessimistes que les précédentes – de l’organe de recherche de la banque Belfius qui insiste toutefois sur la grande incertitude liée à l’évolution de la pandémie, la fin du soutien des pouvoirs publics et au comportement des consommateurs et des producteurs.

Le scénario se base sur des assouplissements progressifs à partir de l’été et une économie entièrement réouverte à partir d’octobre. Belfius pense en outre que le régime de chômage temporaire, qui court provisoirement jusque fin mars, sera à nouveau prolongé.