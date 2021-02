Voici les 15 Lions sélectionnés pour Vilnius

Alors que les femmes le disputeront en juin, celui des hommes est programmé en septembre 2022. Pour y figurer une 5e fois d’affilée, la sélection belge, première de son groupe avec 3 victoires en 4 matchs, doit encore remporter un des deux derniers : le 20/2 face au Danemark, battu par les Belges à l’aller mais qui avait créé la surprise en remportant ses deux matchs en novembre, ou le 22/2 face à la République tchèque, l’un des 4 pays organisateurs du tournoi.

Cette dernière fenêtre se dispute à nouveau dans une bulle sanitaire, organisée à Vilnius en Lituanie. Et le coach Dario Gjergja y emmènera 15 joueurs. Van Rossom, retenu par Valence en Euroleague, Tumba, Salumu et Serron, blessés, n’en font pas partie. En revanche, Tabu, Boukichou, Bako et De Zeeuw y effectuent leur retour, ce qui devrait renforcer le secteur intérieur.