Chine: l’année du Buffle commence en mode contrasté

Humeur

Pour les Chinois, c’est la principale fête de l’année : un mélange de Noël, Thanksgiving et Nouvel an. Et pour des centaines de millions de travailleurs, c’est la seule occasion, après une année de dur labeur, de rentrer au village, pour retrouver leurs enfants souvent confiés à leurs proches, et festoyer en famille.

L’an dernier, le nouvel an lunaire était tombé un 25 janvier, au début de l’épidémie : le covid avait profité de cette grande transhumance festive pour se répandre en Chine, puis à l’étranger.