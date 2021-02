Les Victoires de la diversité

L’Académie des Victoires de la Musique a décidé de maintenir sa trente-sixième édition, au contraire des D6Bels Music Awards en Belgique, quitte à se priver de public, ce vendredi, dans la salle de la Seine Musicale de Paris. Cette soirée, que diffuse en direct aussi bien France 2 que France Inter, sera particulière à plus d’un titre. Il n’y aura bien sûr cette fois pas de Victoires du meilleur spectacle ou de la meilleure tournée, ni de révélations scène. Ce qui laisse la place à une nouvelle catégorie : le titre le plus streamé de l’année. On connaît déjà le vainqueur : « Ne reviens pas » de Gradur ft. Heuss l’Enfoiré. Comme quoi ce n’est pas toujours l’artiste le plus médiatisé (comme Aya Nakamura par exemple) qui est le plus écouté.