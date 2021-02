Comme à Ostende et comme partout

Dans un texte court, mystérieux et impressionnant, Jean-Philippe Toussaint voit son univers physique se contracter et son univers mental s’opacifier.

Le narrateur passe sa convalescence à Ostende. Il est au sixième étage d’un immeuble. Ses journées se déroulent face à la fenêtre qui donne sur la plage par-dessus le toit du casino. Il gît dans un fauteuil roulant dont on se demande d’ailleurs s’il est vraiment mobile. Il lui semble être là depuis des mois, à attendre la visite de l’aide-soignante, matin et soir, et de sa femme, de temps à autre, à regarder la plage et l’eau, à scruter les promeneurs en anorak et les ouvriers qui travaillent sur le toit du casino.