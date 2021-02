Alex Libert: «Charleroi est ma maison»

Si Alex Libert est appelé en équipe nationale, c’est parce que le capitaine de Charleroi détient un profil polyvalent, entre ailier et meneur, avec une précision de tir et une lecture de jeu qui compensent le gabarit ou la verticalité des Américains souvent privilégiés à sa position. Mais aussi parce qu’il se dédie entièrement au collectif, a atteint la pleine maturité et affiche une mentalité exemplaire sur comme en dehors du terrain. « Alex donne toujours le maximum, se consacre à 100 % à son métier et déborde d’énergie », acquiesce Axel Hervelle qui, devenu le manager sportif officieux du Spirou, lui a cédé ses responsabilités dans le vestiaire. « Considéré comme le ‘clubman’ par excellence tant il adore Charleroi, s’y investit et est fier de porter le maillot, Alex joue le relais entre staff et joueurs. Il transmet aux jeunes sa mentalité et ses valeurs : un rôle-clé, surtout dans la période de transition que le club traverse. »