«C’est une tentative de réunir tous mes mondes»

Entretien

Annie Lulu est née en 1987 en Roumanie d’une mère roumaine et d’un père congolais. Son héroïne, Nili Makasi, est née en Roumanie d’une mère roumaine et d’un père congolais. La comparaison s’arrête là. Annie Lulu est arrivée en France en 1990 avec ses deux parents et sa petite sœur, et y a vécu une enfance heureuse et studieuse. Nili, elle, n’a jamais connu son père, étudiant arrivé à Bucarest sous Ceaucescu et reparti au Congo après la révolution. Elle a vécu son enfance dans la honte d’être une métisse, poussée par sa mère à ne compter que sur son intelligence, donc à apprendre, toujours apprendre. Nili s’en va étudier à Paris, entend un jour le nom de son père résonner dans la rue : Makasi. C’est le début d’une longue quête vers Kinshasa puis Goma à la recherche de ses racines africaines.