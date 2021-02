Russie: face à la répression, l’opposition fidèle à Navalny appelle à protester avec des lumières et des cœurs

Pour dénoncer dans la rue l’arrestation et la détention de l’opposant anti-Kremlin, ses proches prévoient des rassemblements pacifiques en ce dimanche de Saint-Valentin.

On continue le combat… » Depuis sa prison, Alexeï Gresko avait confié au Soir sa détermination à poursuivre la lutte contre le Kremlin de Vladimir Poutine. Le jeune homme est l’un des relais en région d’Alexeï Navalny dont l’arrestation, dès son retour à Moscou le 17 janvier cinq mois après son empoisonnement présumé en Sibérie et son transfert dans le coma, a provoqué des manifestations de soutien à travers le pays. A Ekaterinbourg, grande ville de l’Oural, le QG du mouvement autour d’Alexeï Gresko a ainsi réussi le 31 janvier dernier à mobiliser plus de 7000 personnes.