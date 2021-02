Hockey: le Léopold disputera le Final 4 de l’EHL

Les organisateurs de l’Euro Hockey League (EHL) et la Fédération européenne de hockey (EHF) ont annoncé qu’ils avaient trouvé un accord avec les autorités néerlandaises et qu’ils pourraient organiser, à huis clos, le dernier round de la prestigieuse compétition européenne. Celle-ci se déroulera au Wagener Stadium d’Amsterdam, les 3 et 5 avril en adaptant la formule initiale du tournoi en raison de la situation sanitaire actuelle.

Le Final 4 messieurs offrira 2 belles affiches opposant finalement les 4 têtes de série de cette édition 2020-2021. Les Allemands d’Uhlenhorst Mülheim affronteront les Espagnols de l’Atlètic Terrassa tandis que les Néerlandais de Bloemendaal se dresseront sur la route du Léopold (qui devait initialement affronter Kampong).