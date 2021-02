Le Sporting Charleroi s’est vu refuser le but du 0-2 face à La Gantoise en deuxième période.

Phase polémique entre La Gantoise et Charleroi ce jeudi en Coupe de Belgique. Alors que le Sporting de Charleroi menait 0-1 en début de deuxième période, les Zèbres ont cru faire le break grâce à un but de Benavente en contre-attaque. Mais l’arbitre a ensuite annulé le but pour une position de hors-jeu, très difficile à juger. Pour rappel, l’arbitre ne dispose pas de l’aide du VAR, qui n’est disponible qu’à partir des quarts de finale de la compétition.