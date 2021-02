Coupe de Belgique: derby bruxellois entre l’Union et le Sporting d’Anderlecht (direct à 20h45)

Les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique se ponctuent ce jeudi soir par un derby bruxellois entre l’Union Saint-Gilloise, leader en 1B, et le Sporting d’Anderlecht.

Auréolé d’un succès probant conquis sur la pelouse du Racing Genk en championnat, Anderlecht défie l’Union Saint-Gilloise ce jeudi soir en huitièmes de finale de Coupe de Belgique.

« Je suis bruxellois et ce match me tient à cœur, souligne Vincent Kompany, le coach du Sporting, en conférence de presse. « Dans le passé, je jouais de nombreux derbys contre le RWDM, l’Union ou le Crossing Schaerbeek. Ce sont des matchs à part. Mon rôle est de transférer cet enthousiasme à mes joueurs. Ils doivent être au courant de l’histoire d’un club. Je pense qu’ils comprennent que c’est important et que la Coupe de Belgique est aussi importante pour Anderlecht. »

Le onze du Sporting d’Anderlecht : Wellenreuther, Murillo, Lissens, Delcroix, Mykhailichenko, Sambi Lokonga, Cullen, Ait El Hadj, Amuzu, Bruun Larsen, Nmecha.