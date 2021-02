Jean-Pierre Désiron à la présidence du CA de RTC Liège

M. Désiron est administrateur et membre du bureau exécutif de RTC depuis de nombreuses années. "Dans un premier temps, il achèvera le mandat présidentiel en cours (jusqu'en 2024). L'intention du nouveau président et du conseil d'administration actuel est de s'inscrire dans la continuité des actions et projets en cours à RTC."

L'un de ces projets consistera en l'installation de RTC sur le site de la Grand Poste, dans le centre-ville liégeois. Les lieux doivent devenir un pôle majeur des médias et de la communication en région liégeoise.