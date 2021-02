Bruxelles: des habitants de 350 appartements à Jette se retrouvent sans chauffage ni eau chaude

Une Cellule d’Urgence a été réunie dans la commune bruxelloise de Jette, une panne prive de chauffage et d’eau chaude les habitants de 350 appartements.

Une importante panne prive de chauffage et d’eau chaude les habitants de 350 appartements situés rue Jules Lahaye à Jette, a indiqué la commune jeudi soir. Il s’agit des immeubles Esseghem 2, 3 et 4, appartenant à la société de logements sociaux Lojega. Le bourgmestre de Jette, Hervé Doyen, a réuni la Cellule d’Urgence.

«Il est encore impossible de savoir quand l’installation sera réparée, vu les dégâts occasionnés», a indiqué l’administration communale jettoise. «Lojega et la commune mettent tout en œuvre pour installer une chaudière externe le plus rapidement possible. Celle-ci est arrivée sur place mais, selon les informations actuelles, cette solution d’urgence pourrait ne pas être fonctionnelle avant ce vendredi matin», a-t-elle précisé.