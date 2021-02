Italie: le Mouvement 5 Etoiles dit oui à Mario Draghi

Le prochain gouvernement de « salut national » de Mario Draghi prend de plus en plus forme et acquiert, chaque jour, de nouveaux alliés.

Ce jeudi, c’est le Mouvement 5 étoiles qui a officiellement offert son soutien à l’ancien Président de la Banque centrale européenne, après un vote, très contesté, de ses militants sur la plateforme digitale du parti Rousseau.

Exhortés par les principaux représentants du M5S à voter en faveur du nouvel exécutif, 59,3 % des électeurs (quelques 75 000 militants) ont donné leur bénédiction à cette prochaine aventure gouvernementale.