Vincent Kompany très satisfait par la prestation d’Anderlecht contre l’Union SG (0-5): «L’équipe a su rester calme» (vidéos)

Interrogé au micro d’RTL Sport après la qualification d’Anderlecht face à l’Union Saint-Gilloise, Vincent Kompany s’est montré très satisfait de la manière dont ses joueurs ont contrôlé la rencontre. « Ce que j’ai vu aujourd’hui, c’est une première mi-temps difficile, où l’Union était bien techniquement. Je suis quand même satisfait de voir qu’au lieu d’être nerveuse, l’équipe a su rester de plus en plus calme avant d’inscrire le deuxième but. Je suis également content de voir que les joueurs qui sont montés nous ont donné ce petit plus. Malgré des joueurs d’expérience en face, on est resté calme, et on ne s’est pas laissé abattre par le fait que le match était compliqué pour nous », a déclaré le coach anderlechtois après la rencontre, avant d’aborder son attitude sur le terrain.