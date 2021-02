Voici les contributions aux 24 Heures de l’animation et des arts visuels (vidéos)

Une initiative de Zorobabel et Graphoui à l’occasion du festival Anima, en partenariat avec « Le Soir ».

Pour la quatrième fois, Zorobabel et Graphoui ont organisé les 24 Heures de l’animation et des arts visuels dans le cadre du festival Anima. Les participants ont dû produire en 24 heures un film d’animation de 24 secondes ou une œuvre graphique (illustration, gravure, sculpture, peinture, photo…) autour du thème « J’aime pas… » dévoilé quelques secondes avant le début du marathon (les œuvres graphiques sont sur le site de Graphoui). Chaque jour du festival Anima, jusqu’au dimanche 21 février, nous publierons six de ces films d’animation.