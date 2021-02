Résistantes en 2020, les banques devront jouer serré en 2021

Les établissements bancaires européens ont surmonté l'année 2020 et l'éclatement de la crise du Covid-19 sans trop de casse, mais ils devront se montrer prudent au cours d'une année 2021 pétrie d'incertitudes.

Sans conteste, les résultats publiés par les principaux groupes bancaires européens portent la marque de la crise.

L'espagnol Banco Santander a essuyé une gigantesque perte de près de 9 milliards d'euros. L'italien UniCredit et son compatriote Banca Monte dei Paschi di Siena ont affiché des pertes respectives de presque 3 milliards et 1,3 milliard. Le français Société Générale a subi une perte de 258 millions et l'allemand Commerzbank une de presque 3 milliards.

Chez d'autres, les résultats sont ressortis en forte baisse, à l'image du français BNP Paribas qui vu son bénéfice net reculer de 13% sur un an, ou de l'espagnol BBVA dont le bénéfice a chuté de 63%.

Mais bien souvent, "ce ne sont pas des pertes sur toute l'année, seulement sur un ou deux trimestres. On a finalement peu de banques qui ont perdu de l'argent en 2020 et les pertes sont souvent liées à des provisions et des dépréciations comptables" liées à la crise du Covid-19, souligne David Benamou, directeur des investissements chez Axiom Alternative Investments.