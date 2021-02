Le Standard et la Coupe de Belgique, le parcours du combattant (vidéos)

Lorsqu’on se nomme le Standard de Liège, on se doit évidemment de pointer la Coupe de Belgique dans les objectifs de la saison. Les Liégeois l’ont effectivement prise au sérieux. C’était plus que nécessaire pour sortir des pièges tendus dans cette compétition jusqu’ici. Ils ont, il est vrai, assuré leur qualification pour les quarts de finale dans des conditions plus que pénibles.

En 16es de finale, c’est dans la piscine du Pairay que les Rouches ont émergé grâce à une belle efficacité sur le plan offensif (4 buts signés Bokadi, Jans, Klauss et Muleka) et à un Arnaud Bodart des grands soirs qui a arrêté un penalty de Mikautadze à un moment clé du match.

Au tour suivant, c’est sur la patinoire du stade des Eperons d’or que les hommes de Mbaye Leye ont assuré leur qualification. À la loterie des tirs au but, les Standardmen ont tiré le gros lot…