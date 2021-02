Maison de famille: des vignes, des ruches et 3.000 oliviers

Par F.B. et B.Dx

Votre domaine en Provence, peuplé d’oliviers et de vignes, c’est aussi des racines ?

Au départ, il y a l’envie d’avoir une maison de famille, un lieu. J’ai acheté la maison en 2006, pour qu’elle devienne celle où toute la famille va se rendre. Besoin de racines, de se poser quelque part, besoin aussi que mes enfants aient des racines, encore plus aujourd’hui qu’ils habitent les Etats-Unis. Pour qu’ils n’oublient jamais leurs racines françaises. Et puis il y a la terre, qui fait appel à toutes les valeurs essentielles. Et donc oui, que la terre fasse partie de l’histoire de mes enfants, de leur évolution.

Ils sont réceptifs ?