On n’est pas déçu par le dernier album de Clap Your Hands Say Yeah: l’écoute intégrale

Tout est beau et touchant dans « New fragility ».

Il y a quinze ans déjà on craquait pour le premier album du groupe new-yorkais mené par Alec Ounsworth qui, parallèlement à différents projets en solo ou avec son autre formation (Flashy Python), prend toujours son temps pour nous offrir du nouveau son. En 2015, ce premier album éponyme était d’ailleurs réédité avec quelques perles acoustiques. Cela fait cinq ans qu’on attendait une suite à leur cinquième album, The Tourist . Et on peut dire qu’on n’est pas déçu par ce New Fragility (une fragilité symbolisée par ces deux enfants s’amusant dans l’eau).