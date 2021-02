Planifier ses vacances d’été? Pourquoi il ne vaut mieux pas se précipiter

Les vacances de carnaval donneront peut-être l’envie à certains de se pencher sur leur programme de l’été, voire sur celui des congés de Pâques. Pour l’instant – le gouvernement l’a répété en fin de semaine –, les voyages non essentiels restent interdits hors des frontières belges jusqu’au 1er avril (même si l’interdiction pourrait être levée plus tôt si la situation sanitaire le permet). On croise les doigts pour les vacances de Pâques et on ose espérer, campagne de vaccination aidant, que l’on vivra un été déconfiné. Malheureusement, un rebondissement n’est pas à exclure. Et même si les choses s’améliorent en Belgique, pas sûr qu’il en sera de même partout. Faut-il dès lors se risquer à réserver des vacances ou un voyage actuellement ?

A chacun sa flexibilité