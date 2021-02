Coronavirus - Une centaine de vols avec vaccins au départ de Brussels Airport depuis novembre

Depuis fin novembre, une centaine de vols vers plus de 40 destinations ont été effectués pour distribuer le vaccin Comirnaty Covid-19 de Pfizer-BioNTech depuis Brussels airport. Cela concerne les envois par DHL Express et via les vols commerciaux, annonce l'aéroport vendredi par communiqué.

Quasi tous les jours, des vols sont effectués au sein du réseau DHL via DHL Express, transportant de petits envois de vaccins Covid-19. En outre, des envois plus importants sont organisés sur des vols commerciaux, via des partenaires tels que Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, El Al, Virgin Atlantic et United Airlines.

Depuis Brussels Airport, le vaccin a déjà été distribué vers plus de 40 destinations via plus de 100 vols.

"Brussels Airport a été pour nous un partenaire à part entière dans le déploiement du Comirnaty. L'équipe de Brussels Airport et la communauté de Brucargo ont assuré une approche de haute qualité pour la manutention du vaccin, ainsi que pour l'augmentation future des besoins de transport via l'aéroport au cours des prochains mois", a déclaré Danny Hendrikse, responsable logistique chez Pfizer.