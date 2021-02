Les gagnants

La bise

On a bien cru avaler notre repas en take away de travers : la bise est de retour. La radio l’annonçait : la bise, le kiss, le baiser, le bécot, le bisou… Sur la joue, au coin des lèvres, sur le front et même le baisemain. Une bise ou deux ou trois ? Après un an de retenue, étreintes et accolades étaient autorisées. Funeste erreur : la bise n’était qu’hivernale, météorologique, celle qui pique et qui gerce. La bise de la cigale et de La Fontaine.

La famille royale