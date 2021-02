Vincent Kompany avant Cercle – Anderlecht: «Je suis encore en train de découvrir Diaby»

Quelques heures à peine après la belle victoire à l’Union, Vincent Kompany était déjà de retour face aux médias, vendredi midi, dans la salle de presse du Lotto Park. Préfaçant la rencontre de dimanche au Cercle, l’entraîneur anderlechtois a indiqué qu’il pourrait compter sur l’ensemble de son groupe, à l’exception de Yari Verschaeren et Hendrik Van Crombrugge. Il a souligné, parmi d’autres, la joyeuse entrée de Diaby.

Un déclic s’est-il produit à Genk ? « On ne va pas s’emballer ! Je reste concentré sur la base. Si on retourne jusqu’au match aller contre Genk à domicile, on remarque que depuis ce jour-là on fait preuve de constance au niveau de l’intensité et qu’on concède très peu d’occasions à l’adversaire. Tout cela en se créant beaucoup d’occasions. Les résultats n’étaient pas toujours présents jusqu’ici, mais la base était là. »