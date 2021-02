Vingt-cinq employeurs bruxellois récompensés pour leur politique de diversité

Ce prix est décerné aux employeurs qui mettent en place avec Actiris des actions concrètes pour promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations au sein de leur entreprise.

"Et ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans cette voie", souligne le bureau régional pour l'emploi.

Depuis 2010, Actiris a déjà aidé au total 243 employeurs à mettre sur pied un plan diversité. Cela concerne plus de 100.000 travailleurs en Région bruxelloise: 71.000 dans le privé, 29.000 dans le public.

Les actions du plan diversité sont déterminées à partir d'un ou plusieurs des groupes bénéficiaires de la politique de diversité bruxelloise (origine, âge, handicap, scolarité et genre) et des domaines d'intervention (recrutement et sélection, gestion du personnel, communication interne et positionnement externe).

"La diversité des profils est une force dans le monde de l'entreprise. Dans des périodes comme celle que nous traversons, cette diversité renforce la résilience de notre économie", note Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l'Emploi.