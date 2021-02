Les ports d'Anvers et de Zeebrugge vont fusionner (3)

Les ports d'Anvers et de Zeebrugge vont fusionner. Les discussions remontent à deux ans environ et l'accord a été officialisé vendredi par les autorités portuaires d'Anvers et de Zeebrugge. L'opération doit encore recevoir l'aval de l'Autorité de la concurrence. L'intégration devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. La nouvelle entité portera le nom de "Port of Antwerp-Bruges".