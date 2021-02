Rapport annuel de la BNB - "Se concentrer sur la solvabilité et la sauvegarde de la compétitivité" (FEB)

"Sachant que la crise est loin d'être terminée, il est extrêmement important de se concentrer sur le renforcement de la solvabilité et la sauvegarde de la compétitivité de nos entreprises", a réagi vendredi la FEB au rapport de la BNB. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique, le redressement sera long et uniquement faisable si l'économie est renforcée structurellement.

Avec une contraction de 6,2% de son produit intérieur brut (PIB) en 2020, la Belgique a connu la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, mais la contraction est finalement moindre que ce qui avait été craint dans un premier temps, a indiqué la BNB vendredi dans son rapport annuel.

La FEB plaide pour un "plan de solvabilité mûrement réfléchi, avec une série de mesures financières et fiscales propres à soutenir la solvabilité à long terme". La Fédération estime aussi qu'il ne faut pas "jouer avec le feu" en matière d'évolution des coûts salariaux.

"Le rapport annuel que présente aujourd'hui la Banque nationale contient de nombreux signaux d'alarme concernant la situation économique du pays et, ce jour même, les syndicats paralysent de nombreuses entreprises par leurs actions. Les actions et les grèves des syndicats frappent une fois de plus les entreprises qui luttent pour leur survie après une 'annus horribilis'", a déclaré Pieter Timmermans, CEO de la FEB.