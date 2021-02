Cinq ans déjà que Dominique D’Onofrio nous a quittés. « Je ne l’oublierai jamais », explique Mbaye Leye, qui l’avait eu comme entraîneur au Standard et n’en conserve que de bons souvenirs. « Il rentrait dans le vestiaire et faisait la bise à tous ses joueurs. On entendait son rire partout à l’Académie. Je m’entends très bien avec Francesco, son fils. Dominique était un homme charmant et quelqu’un de très rare dans ce milieu ».