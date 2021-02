Open d’Australie: Novak Djokovic craint une déchirure abdominale

Novak Djokovic, tenant du titre, est convaincu d’avoir été victime d’une déchirure abdominale lors de sa victoire à l’arraché face à l’Américain Taylor Fritz – 7-6 (7/1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2 – vendredi au 3e tour de l’Open d’Australie.

« C’est une déchirure musculaire, donc je ne sais pas si je m’en remettrai en moins de deux jours », a estimé le Serbe, numéro 1 mondial, qui doit affronter en 8es de finale le Canadien Milos Raonic, 14e joueur du monde, dimanche pour une place en quarts de finale.

« Je ne sais pas si je serai en mesure d’entrer sur le court ou pas. Je suis très fier de ce que j’ai réussi ce soir, pour le reste on verra demain ». Djokovic a pris un temps mort médical à 1-2 dans le troisième set et a quitté le court, souffrant visiblement des abdominaux sur le côté droit. De retour, il a semblé au bord de l’abandon, incapable de se mouvoir et de frapper normalement.